لطيفة تحيي حفل مؤتمر أفريقيا بإطلالة غريبة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة التونسية لطيفة مؤتمر إفريقيا 2019، بإطلالة غريبة أثارت انتقادات جمهورها.

الفنانة التونسية أحيت الحفل بجامبسوت أزرق مزين بنقوش باللون الأبيض، من مجموعة كوجاك الجديدة، والتي صممها من خامة مشابهة لأغطية السرائر، كاشفا أنها تخليدا لذكرى جدته.

جمهور لطيفة عبروا عن استيائهم من إطلالتها، مؤكدين أنها لا تلائم مناسبة رسمية، لافتين إلى أنه أنسب لخروجات صباحية.

وكانت الفنانة التونسية لطيفة قد توعدت مؤخرا كل من يغني أو يسجل أو يعيد توزيع أغانيها، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

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حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أعتقد إن أنا بما إني تعبت في مشواري، وأنتجت ‏كل رصيدي وألبوماتي وفيديوهاتي بمجهودي الفردي، سأتخذ نفس موقف ريما الرحباني”.

وأضافت: “أعلن أني سأتخذ كل الإجراءات ‏القانونية، لمن يغني أو يسجل أو يعيد توزيع أي أغنية من أغانيا”.‏

هذا الموقف عرض لطيفة للكثير من الانتقادات، فأوضحت: “ما تستعجلوش أنا لا أقصد إلى يدندن فى بيته ولا فى برنامج”.

وأضافت: “أنا اقصد إلى يعيد توزيع أي أغنية ويغنيها أو يغنيها بشكل رسمى .احنا فى عصر الديجيتال واليوتيوب والحقوق الرقمية”.