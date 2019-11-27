بعد اعتزال لمدة 11 عام.. الفنانة البحرينية مروة خليل تعود للفن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد اعتزالها لمدة 11 عام، فاجأت الفنانة البحرينية مروة خليل جمهورها بإعلان عودتها للفن مرة أخرى.

الفنانة البحرينية قالت، في تصريحات صحفية، أنها تتجه حاليا للعودة مرة أخرى إلى التمثيل، وهو ما أسعد جمهورها كثيرا.

واحتلت الفنانة مروة خليل الترتيب الثاني في قائمة “تريند جوجل” في السعودية، بعد إعلان عودتها للفن من جديد.

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ومروة خليل ممثلة بحرينية بدأت مشوارها الفني عام 1996 خلال مشاركتها بعدد من المسلسلات في البحرين ودول الخليج، وكانت بدايتها فعلياً عام 2006 عندما شاركت في مسلسل “حبل المودة” مع عبد الحسين عبد الرضا، كما عملت في مجال الغناء أيضًا.

الفنانة البحرينية اعتزلت الفن وهي في قمة شهرتها، وكان آخر أعمالها مسلسل “ملامح بشر” عام 2008.

وقد تزوجت مروة خليل من الممثل حميد مراد وأنجبت منه ابنتها «نور»، إلا أن زوجها توفي في عام 2007.