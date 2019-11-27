أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد يحتفلون بعيد ميلاد خالد الصاوي على طريقتهم.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل كل من الفنان أكرم حسني وشيكو وهشام ماجد بعيد ميلاد صديقهم الفنان خالد الصاوي، بطريقة كوميدية.

أكرم نشر مقطع فيديو طريف جمعه بشيكو وهشام ماجد، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، ظهروا فيه وهم يوجهون التهاني لخالد الصاوي بطريقة طريفة.

أكرم حسني أرفق مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: ” ١٠ أسباب لتهنئة أكرم حسني لخالد الصاوي في عيد ميلاده.. الرابعة ستدهشك!”.

Advertisements

الفنان خالد الصاوي عبر عن سعادته الشديدة بهذه التهنئة، ووجه الشكر لأكرم وشيكو وهشام، على حسابه على “انستجرام”، بقوله: “أكرم حسني، هشام ماجد شيكو.. شكرا حبايبي عالمعايدة بحبكم من النهاردة أكثر بكثير”.

وأضاف: “حسيتها من قلبكم وأنا في العواطف بقلب ميلودرامي وابتسم وأدمع مع نفسي في وقت كانت تتحل فيه الحكاية بالو الف شكر.. بس ساعات الامتنان بيفيض والكلام ينحاش، (اسف عالاوفر ولكنه حقيقي فيا)”.

وخالد الصاوي يحتفل بعيد ميلاده الـ 56 هذا العام، حيث أنه من مواليد 25 نوفمبر عام 1963.