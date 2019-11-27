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شرير تيتانك يزور الأهرامات قبل تكريم القاهرة السينمائي الأربعاء 27 نوفمبر 2019 وصل إلى القاهرة النجم العالمي بيلي زين، استعدادا لتكريمه ضمن فعاليات الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي.

وبيلي زين هو منتج وممثل أمريكي، عرف بأدوار الشر في هوليوود، من أشهر أدواره "كال هوكلي" في فيلم "تيتانيك"، وعمل في أكثر من فيلم مع كاتب السيناريو بيل فيشمان الذي يتولى تقديم فيلم السيرة الذاتية عن "براندو" كتابة وإخراجا. Advertisements واستغل الفنان العالمي تواجده بالقاهرة لزيارة الأهرامات وعدد كبير من المناطق الأثرية الموجودة داخل القاهرة. وانطلقت فعاليات الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المقرر توزيع جوائز مسابقاته في حفل ختام يقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

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