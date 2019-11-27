لأول مرة.. هيفاء وهبي وأمينة خليل وريم مصطفى يقتحمن عالم الأكشن

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

يخوض عدد من نجمات التمثيل الشابات لأول مرة تجارب فنية جديدة، بعد أن خلعن ثوب الفتيات الجميلات الحالمات، وانتقلن إلى أعمال فنية تعتمد على االأكشن والإثارة والغموض.



في مقدمة هؤلاء النجمات تأتي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي تعود للسينما بعد غياب استمر 5 سنوات، وتشارك في بطولة فيلم بعنوان "أشباح أوروبا" والفيلم من إخراج محمد حماقي وقصة كريم فاروق وحوار أمين جمال.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم على رأسهم أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وعباس أبو الحسن وأروى جودة، وتعتمد هيفاء وهبي على نفسها في تنفيذ عدد من مشاهد الأكشن الخطيرة.

وتدور أحداث الفيلم حول ثلاثة من الأشقاء يقومون بالبحث عن عقد أثري، ويقعون في مشكلات كثيرة مع عصابات مسلحة.

وقد خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لتدريبات مكثفة على الملاكمة والمطاردات السريعة من أجل إتقان دورها، ومن المحتمل عرض الفيلم تجاريا في 8 يناير المقبل.

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وفي فيلم "لص بغداد" سوف يرى الجمهور الفنانة المصرية أمينة خليل بشكل مختلف عن كل أعمالها السابقة، حيث تقدم شخصية زعيمة عصابة شريرة ومتسلطة ومقيمة في دولة العراق، وقد دفعها هذا الدور إلى تنفيذ مشاهد أكشن بنفسها.

ويشارك في بطولة الفيلم محمد إمام وفتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس والفنان القدير صلاح عبدالله والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى.

وفي الدراما التلفزيونية تراهن الفنانة المصرية ريم مصطفى على الأكشن، وتشارك بدور جديد عليها في مسلسل بعنوان "شديد الخطورة"، وتجسد دور فتاة ترتكب العديد من العمليات الإجرامية ويشاركها البطولة الفنان أحمد العوضي.

وفي تصريحات صحفية أكدت ريم مصطفى أنها تخوض تجربة الأكشن لأول مرة، وتمارس كثيرا من التمارين القتالية من أجل التحضير لدورها.

وأضافت أن المسلسل يشبه الأعمال الأجنبية المليئة بالإثارة والغموض، وأنها سعيدة بالتجربة وتتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.