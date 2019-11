شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة عيد الميلاد.. 3 أرقام قياسية هدية موسوعة جينيس للنجمة ماريا كارى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء عيد الميلاد مبكرًا لأسطورة الموسيقى ماريا كارى، وهي تواصل طريقها لتسجيل اسمها فى التاريخ بثلاثة ألقاب في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تم عرض صور "كارى" مؤخرًا على صفحة guinness world records بعد حصولها على لقبها القياسي لأغنية (Christmas/New Year) على US Hot 100كفنانة منفردة، إضافة إلى نجاح أغنيتها "All I Want for Christmas Is You".

وتم تقديم المغنية ومؤلفة الأغاني ماريا كارى التي حصلت على الرقم القياسي مع شهادة تسجيل الرقم القياسي لها ونسخة من إصدار جينيس العالمي لعام 2020 على خشبة المسرح من قبل المحكم الرسمي مايكل إمبريك، خلال عطلتها الرائعة، وكان برفقتها طفليها مرتدين ملابس بابا نويل "سانتا كلوز".



ماريا كارى تحتفل بتكريم موسوعة جينيس

احتفلت ماريا كارى، بنشر صورها أثناء التكريم من قبل المحكم الرسمي لموسوعة جينيس، مايكل إمبريك، حيث نشرت الصور عبر إنستجرام، وقد حصلت على الجوائز خلال عرض في لاس فيجاس، وعلقت علي الصور، بقولها، "شكراً جزيلاً لكتابات جينيس للأرقام القياسية على تكريمها بثلاثة أرقام قياسية في كتاب 2020.. لقد صورت الصور العائلية الثلجية على المسرح.. قدم لي مايكل من (موسوعة جينيس للأرقام القياسية) الشهادة على المسرح، لذا بطبيعة الحال، طلبت منه الانضمام إلينا في #AllIWantForChristmasIsYou".

فيما تواصل أغنية "كاري" التي حطمت الرقم القياسي بعدما أصبحت الأغنية الأكثر مشاهدة على "سبوتيفى" خلال 24 ساعة، حيث بلغ عدد المشاهدات في ديسمبر 2018، 10،819،009 مشاهدة.

Advertisements



موسوعة جينيس تكرم العالمية ماريا كارى بـ3 أرقام قياسية

فيما، سيتم تسجيل إنجازات كاري في كتاب "موسوعة جينيس للأرقام القياسية 2020"، كما أنها تحمل الرقم القياسي لمعظم أغاني الولايات المتحدة الفردية رقم 1 لفنان منفرد بعد أن احتلت 18 من مقطوعاتها قوائم الأغاني الأمريكية، مما جعلها تتفوق على إلفيس بريسلى، الذي حصل على أكثر أغنيات فردية أمريكية لفنان منفرد، وتوجت المنظمة لها "سونج بيرد العليا" لقصائدها الصوتية الشهيرة، والتي تضم مجموعة نادرة من خمسة أوكتاف.



ماريا كارى تحتفل مع أبنائها بشهادة موسوعة جينيس

في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت كاري أول هدية لعيد الميلاد مع فيديو موسيقي جديد لفيلمها الكلاسيكي الموسمى، والذي ظهر في لقطات لم يسبق لها مثيل من تصوير الشتاء العجائب الأصلى، فيما تستمر جولة "All I Want For Christmas Is You" لعام 2019 في لاس فيجاس حتى 30 نوفمبر قبل التوجه شرقًا إلى أتلانتيك سيتي بولاية نيوجيرسى، وواشنطن العاصمة، وبوسطن، ونيويورك، والمزيد من المواقع الأخرى.