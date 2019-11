شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ثانية تشويق وإثارة من مسلسل The Walking Dead: World Beyond.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة AMC الأمريكية عن تريلر لـ مسلسلها الجديد المشتق من سلسلة الرعب The Walking Dead والذى يعد ثالث سلسلة مشتقة من دراما الرعب الشهيرة، الذى سيطرح تحت اسم The Walking Dead: World Beyond.

ومن المقرر أن تدور السلسلة الجديدة التى تضم بعض ممثلى المسلسل السابق، عصر ما بعد مسلسل The Walking Dead والأحداث المتقدمة بعد انتهاء الموسم العاشر والذى حظى بـ تقييمات سلبية.

Advertisements

ويشارك فى بطولة المسلسل المشتق الجديد إيليا رويال وأليكسا منصور وأنيت ماهيندور ونيكولاس كانتو، وهال كمبستون ونيكو تورتوريلا، ومازال جيمبل ومات نيجريت يسيطران على كتابة المسلسل الجديد، ومن المقرر أن يعرض المسلسل الجديد فى مارس 2020، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".

وكانت قد أعلنت شبكة AMC عن تجديدها لـ مسلسل The Walking Dead للموسم الـ11 بعد بدء عرض أولى حلقات الموسم العاشر من السلسلة، أمس الأحد 6 أكتوبر، على أن تعرض الحلقة الثانية في 13 من نفس الشهر، وسيتضمن الموسم الـ 10 من 16 حلقة تعرض الأحد من كل أسبوع على الشبكة، وحصل المسلسل على تقييم 8.3 على موقع "IMDB".

ودارت أحداث الموسم التاسع من المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة بعد استيقاظ ضابط شرطة من الغيبوبة التى دخل بها لعدة أشهر نتيجة ﻹصابته بطلق نارى أثناء عمله، ليجد أن العالم قد اجتيح من قبل الموتى الأحياء، وأنه الناجى الوحيد، فيعود إلى منزله ليجد زوجته وابنه مفقودين، ليتوجه للبحث عنهما ليجد نفسه أمام جيش من الموتى الأحياء، وتتصاعد الأحداث.