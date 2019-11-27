شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أفسدت رسائل Google maps فيديو رامى إمام لأصدقائه بمناسبة عيد ميلاده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المخرج رامى إمام، أمس الاثنين، بعيد ميلاده، حيث هنأه عدد كبير من أصدقائه فى الوسط الفنى، كما هنأه شقيقه النجم محمد إمام، قائلًا: "عيد ميلاد أخويا الكبير وصاحبى الجدع وسندى فى الحياة"، كما كان للمخرج رامى إمام حفل خاص بعيد ميلاده برفقة والده الزعيم عادل إمام، وزملائه فى كواليس مسلسل فلانتينو.

وعلى مدار اليومين الماضيين تلقى رامى إمام، رسائل التهنئة من زملائه وجمهوره عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وحرص المخرج على شكر جمهوره وأصدقائه على رسائل الحب والتهنئة التى تلقاها، وذلك من خلال مقاطع فيديو نشرها، الثلاثاء، عبر حسابه على إنستجرام، كما نشر مقطع فيديو وجهه له صديقه كريم والى وزوجته منى، اللذين كانا ينتظراه فى باريس حيث وعدهما بلقائهما فى العاصمة الفرنسية للاحتفال معهما بعيد ميلاده.

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المخرج رامى إمام

وفى مشهد طريف، نشر المخرج رامى إمام مقطع فيديو عبر إنستجرام للرد على رسالة صديقه كريم والى وزوجته منى، اللذين هنئاه بعيد ميلاده، مذكرين إياه بموعد لقائهما فى باريس الذى تخلف عنه، وأثناء توجيه رامى إمام رسالة لأصدقائه، تصدر مقطع الفيديو الرسائل الصوتية لخدمة Google maps "جوجل مابس"، حيث كان يستخدمه رامى أثناء قيادته للسيارة، ولم يظهر من رسالته لهما سوى كلمات "بجد بجد..".

وعلق رامى إمام على مقطع الفيديو الذى أفسدته الرسائل الصوتية لخدمة Google maps، حيث قال "وده كان ردى عليهم لحد ما الست بتاعة اللوكيشنات بوظت اللحظة.. أصلى كنت رايح مكان معرفوش.. طبعًا كلكم هتفتكروا إن جوجل مابس شغال عندكم فى التليفون بالغلط".