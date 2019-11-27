شكرا لقرائتكم خبر عن إهداء لروح والدها.. مريم عامر منيب تطرح ديو يجمعها مع الفنان الراحل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت مريم عامر منيب، بطريقة خاصة هذا العام بذكرى رحيل والدها الفنان عامر منيب، الذى توفى فى 26 فبراير 2011 بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، حيث بدأت مسيرتها الفنية على خطى والدها، بإعادة طرح أغنية "عامل إيه فى حياتك"، فى ديو يجمع بين أدائها للأغنية وأداء والدها.

تظهر مريم عامر منيب، مع والدها الفنان الراحل، فى ديو وكأنه حى ويؤدى الأغنية معها، وقد نشر الشاعر تامر حسين، فيديو كليب الأغنية عبر إنستجرام، التى سبق ووعد، الاثنين، هو ومريم، بطرحها كهدية لروح الفنان الراحل عامر منيب، وعلق على الفيديو، بقوله، "عامل إيه فى حياتك؟.. ديو عامر منيب ومريم عامر منيب.. كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع أحمد عادل، هندسة صوت هانى محروس"، مضيفًا "لكل محبين الفنان عامر منيب.. وبكرة نسخة اليوتيوب الأفضل كواليتى.. شكراً لكل من ساهم حُبً فى عامر منيب وتقديراً له".

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وسبق أن نشر الشاعر تامر حسين، صورة تجمعه مع مريم نجله عامر منيب فى الاستوديو، وكتب عليها قائلًا: "مع حبيبتى الغالية بنت الغالى مريم عامر منيب عاملينلكم مفاجأة فى الذكرى السنوية لأخى وصديقى الفنان المحترم الخلوق عامر منيب مع الموزع أحمد عادل وصديقى الملحن عمرو مصطفى"، فيما عبرت آيتن عامر عن سعادتها وتحمسها للأغنية بشدة.

كما نشر تامر حسين، فيديو آخر مع مريم عامر منيب، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليه: "سجلنا أغنية مريم الجديدة واسمها (عامل إيه فى حياتك).. وبالمنُاسبة مريم بتغنى إنجلش هايل.. وأول مرة تسجل أغنية عربى أو بالعامية"، وعلقت آيتن عامر، على الفيديو، "أيوة بقا مستنياكوا أهو".