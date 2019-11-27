شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يحيى حفلا غنائيا بأحد نوادى القاهرة بعد تفرغه من "تمثيلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب محمود العسيلي حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل في أحد نوادي القاهرة، ومن المقرر أن يقدم العسيلي خلال الحفل عددا من أغنياته المميزة، منها "يا ناس"، "ملايين"، "فى حتة تانية"، "حلم بعيد"، "انت تقدر"، "وجع الهوى"، "تررم"، "فوقى"، "سهلة وبسيطة".

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من ناحية أخرى يستعد العسيلي لطرح أغنية سينجل جديد بعنوان "تمثيلية"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى أمير هادية، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن آخر أغانى محمود العسيلى كليب "ملايين"، وهو من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتقول كلمات الأغنية: "فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأنى فى الحياة عمرى ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمرى في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا.. ملايين".