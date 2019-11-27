السعدني يعلن انتهاء تصوير "شبر ميه".. ويوجه رسالة لفريق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد صلاح السعدني، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة، أعلن بها انتهاء تصوير مسلسل "شبر ميه". وكتب السعدني: "فركش مسلسل شبر ميه بشكر كل الناس العسل اللي اتشرفت إني اشتغلت معاهم بحبكم جميعاً ". مسلسل "شبر ميه" إنتاج سينرجي وسيليمديا، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومراد مكرم، وندا موسى، ومحمد علي رزق، ونهى عابدين، وثراء جبيل، وحنان سليمان، ورجاء الجداوي، وإنعام سالوسة،و تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت .

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