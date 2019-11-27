محمد رمضان بـ"روب تايجر" وياسمين صبري في حمام السباحة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهو يستجم أمام أحد حمامات السباحة، وظهر رمضان مرتديًا روب تايجر.

محمد جمعة

نشر الفنان محمد جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من آخر يوم تصوير مشاهد لمسلسل "شبر مية"، وظهر جمعة في الصورة رفقة محمد علي رزق، والفنان مراد مكرم.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بملابس رياضية "سوداء".

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

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وسام بريدي

نشر الإعلامي اللبناني وسام بريدي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بابنته "بيلا ماريا".

أصالة

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها في حمام سباحة في المالديف، وعلقت: "السعادة".

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان كلاسيكي مزيج من اللونين الأبيض والأسود.

ظافر العابدين

نشر الفنان ظافر العابدين صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديًا "بدلة"، نالت الصورة إعجاب متابعيه.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة ستيفاني صليبا، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة مع المصور اللبناني وديع النجار، وعلق وديع النجار على الصورة "الحب".