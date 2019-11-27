محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي: نشر الملحن نادر نور، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" فيديو لأغنية جمعت الفنان الراحل عامر منيب وابنته نور، في ذكرى رحيله الـ8. وكتب نادر نور: "دويتو مريم عامر منيب وعامر منيب.. بنت الوز عوام يا غالية يا بنت الغالي، والله عنيا دمعت لما سمعت صوتك بتغني يا روح قلب أبوكي (زي ما كان عامر بيقولك دايما) ربنا يبارك فيكي انتي و زينة و نور". Advertisements وتقوم فكرة الدويتو، على مشاهد للفنان عامر منيب أثناء غناء أغنيته "عامل إيه في حياتك"، لترد عليه مريم بكلمات جديدة. الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أحمد عادل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى رحيله الـ8.. دويتو يجمع عامر منيب وابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.