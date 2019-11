إصابة غيرت حياته وأحُرج بسبب "شفرة دافنشي" وبريطانية خطفت قلبه.. حكايات ظافر العابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في 26 نوفمبر 1972، ولد ظافر العابدين، وهو واحدًا من أشهر الممثلين التوانسة بشكل خاص، والعرب بشكل عام، واستطاع أن يستحوذ على قلوب الجماهير في مصر من خلال طلة هادئة جعلته واحد من نجوم الدراما في الخمس سنوات الأخيرة، وكانت أخر أعماله في مصر مسلسل "ليالي أوجيني" مع أمينة خليل في رمضان قبل الماضي، وفي لبنان في مسلسل "عروس بيروت" مع كارمن بصيبص.

بدأ ظافر العابدين، حياته لاعب كرة قدم وأبعدته الإصابة عن الملاعب وأسكنته قلوب الجماهير، ليتحول بعدها إلى نجم عالمي، ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات ظافر العابدين.

كرة القدم

كان ظافر العابدين في الثانية عشر من عمره حين احترف كرة القدم، واستمر في اللعب حتى سن الثالثة والعشرين، واحترف خلالها في نادي الترجي التونسي الشهير، وأثناء اللعب أصيب إصابة بالغة أبعدته عن الملاعب لمدة عامين.

ويحكي ظافر العابدين، عن هذه الفترة في برنامج "في بيتنا ضيف"، على قناة "دبي"، أنه تعرض للإصابة بعمر الثالثة والعشرين، وكان يعشق كرة القدم وفكرة أن تقدم هوايتك " لعب كرة القدم"، ثم تأخذ مقابلا ماديا لهذا، هو أمر جيد، على حد قوله، مشيرا إلى أنه بدأ بالسباحة والجودو والعاب القوى، لكنه لم يجد نفسه سوى في لعب كرة القدم.

ظافر العابدين

التحول

خلال فترة الإصابة، ذهب ظافر العابدين لدراسة علم "الحاسوب"، وأثناء الدراسة عمل عارض أزياء في وكالة "متروبوليتان" الباريسية الشهيرة، وفي نفس الوقت عمل مساعدا للمخرج التونسي المنصف ذويب ، وبعدها انتقل ظافر إلى لندن ليتعلم اللغة الإنجليزية ومن ثم التحق بكلية "برمنجهام للدراما" ليتعلم التمثيل بعد نصيحة من المخرج المنصف ذويب.

كان من المقرر أن يتخرج ظافر في عام 2002، لكن قبل تخرجه لعب دور قائد فريق كرة قدم فرنسي اسمه "مارسيل ساباتييه" (Marcel Sabatier)، في المسلسل التليفزيوني البريطاني "DREAM TEAM"، وعلى عكس الكثيرين بدأ ظافر التمثيل بالخارج ثم عاد للوطن العربي.

أزمة "شفرة دافنشي"

خضع الفنان ظافر العابدين لاختبارات أداء في فيلم "شفرة دافنشي" مع النجم توم هانكس، وبالفعل حصل على دور في الفيلم، لكن تم حذف دوره من الفيلم في مرحلة المونتاج بسبب طول مدة الفيلم، وتسبب له الفيلم في موقف محرج، حيث اصطحب خطيبته لمشاهدة الفيلم وظل يحكي لها عن ظهوره في الفيلم وعن جودة تمثيله، ولكنه فؤجى أثناء مشاهدتهما للفيلم بأن دوره قد تم حذفه بالكامل، هو الأمر الذي وضعه في موقف محرج.

ظافر يتحدث عن شفرة دافنشي

وظلت مشاركة توم هانكس في فيلم، حلما يراود ظافر حتى تحقق الحلم في فيلم A Hologram for the King الفيلم الذي تدور أحداثه في السعودية ولعب ظافر به دور "حسن".

وظهر ظافر العابدين في الكثير من الأفلام الأمريكية منها The Black Forest، Sex and the City 2، Children of Men، و A Hologram for the King.

علاقته مع الجمهور المصري

كانت شهادة تعارف ظافر العابدين، مع الجمهور المصري من خلال مسلسل "فيرتيجو" مع هند صبري عن قصة أحمد مراد وإخراج عثمان أبو لبن في عام 2012، وبعدها بعام لعب دور "رأفت هجرس" في مسلسل نيران صديقة للسيناريست محمد أمين راضي والمخرج خالد مرعي، وكانت بداية تقديم ظافر العابدين كـ "جان" من خلال دور محمد علي أو دالي في المسلسل التونسي مكتوب، من هذا الدور أصبح ظافر العابدين من أحد الجانات في تونس، لذلك اختارته العديد من العلامات التجارية ليكون واجهتها الإعلانية.

ظافر العابدين في لقاء في بدايته الفنية

في السينما المصرية كان فيلم "أبو شنب" للنجمة ياسمين عبد العزيز بداية ظهور ظافر العابدين في السينما وحقق الفيلم نجاحًا جيدًا في دور العرض المصرية، ولعب ظافر في الفيلم دور ضابط شرطة، ويعيش ظافر انتعاشة فنية في مصر، حيث يشارك في فيلم "العنكبوت" مع الفنان أحمد السقا، وفيلم "موسى"، للمخرج بيتر ميمي.

الحياة الشخصية

تحدث ظافر عن زوجته في برنامج "الليلة دي"، وهي بريطانية الجنسية وكانت تعمل بالتمثيل، ولديه ابنة تسمى ياسمين، وأوضح أن زوجته فضلت التواجد مع ابنتهما وابتعدت عن التمثيل، وتقدم حفلات غنائية أحيانًا، مؤكدًا أنها تعرف اللهجة التونسية وتربطها علاقة جيدة بوالدته، ويحرص على اصطحابها وابنته أيضًا لتونس كل فترة لتعرف ابنته بلدها وأهلها وعاداتها.

ظافر العابدين

آخر لقاء مع ظافر العابدين