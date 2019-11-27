بالصور: مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

فاجأت مذيعة قناة MBC3 عزة زعرور متابعيها بالقيام بخطوة جديدة في حياتها. ونشرت على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة لها برفقة شاب ذكرت أنه خطيبها.

وعلقت: “التقيت رجلي” مع الإشارة إلى أنه مصمم الغرافيك نور ياسين محققة أكثر من 240 ألف إعجاب.

كما نشر ياسين صوراً التقطت في أوقات مختلفة لهما وكتب معلقاً: “إذا وجدت أحداً تحبه في الحياة، إذاً تمسك بذلك الحب. أحبك عزة”.

وأضاف: “أملي ببكرى أحلى لأني بح. صرت أجمل.صرت أكمل.صارت الدنيا احلى معك عزة. بتمنى تلف الأيام وشوفك كل الدنيا.حبيبتي عزة. أنا فخور بحبك”.

وفيما تمنى لهما المعجبون السعادة في حياتهما، أثارت الصورموجة من الانتقادات والسخرية اللاذعة على بعض الحسابات التي استعادتها. ومما جاء في التعليقات: “حسييته أبوها” و”الجميلة والوحش” و”كنه جدها”. كما تذكر الكثيرون زواجها السابق، علماً أن عزةأعلنت قبل أشهر طلاقها من عازف العود أحمد سما بعد زواج جمعهما منذ العام 2012.