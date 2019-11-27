وزيرة الثقافة تكرم المخرجة الأمريكية الشهيرة مولي سميث

كرمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون المخرجة الأمريكية الشهيرة مولي سميث وذلك خلال الندوة التي أقيمت بالمعهد العالي للفنون المسرحية واستضافت الفنان خالد النبوي، بحضور الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية.

قالت وزيرة الثقافة، إن الندوة تهدف إلى إطلاع طلاب الأكاديمية على تجارب فنية عالمية واتاحة الفرصة لهم للتواصل بشكل مباشر مع متخصصين من مختلف دول العالم كأحد الوسائل التعليمية المتطورة، وأضافت أن الثقافة تواصل السعي لتحديث البرامج الدراسية بمعاهد الأكاديمية لإعداد أجيال واعية من المبدعين قادرة على استيعاب التوجهات الجديدة بما ينعكس إيجابا على ميدان الثقافة والفنون في مصر، وأشارت إلى أن الإقبال على حضور الندوة من الدارسين يبرز الشغف والرغبة في المعرفة والاستفادة من الخبرات العالمية.

وقال الدكتور أشرف زكي، إن مولي سميث تعد

أحد رواد تطوير أبو الفنون في العالم، بدأت مشوارها الفني منذ ما يزيد عن 40 عاما وعملت كمخرجة فنية منذ 1998، قدمت على مسرح آرينا ما يزيد عن 30 عملا غنائيا، مشيرا إلى أنه تم اختيارها عام 2018 كشخصية العام في مؤتمر المسرح القومي ونالت عضوية صالة الشهرة بالعاصمة واشنطن.وأعلنت "مولي سميث" خلال الندوة عن سعادتها بالتواجد في مصر وأبدت انبهارها بالحضارة المصرية العريقة التي تعد مصدرا لإلهام زائروها خاصة المبدعين منهم، وأشادت بكرم ودفء مشاعر شعبها، كما تحدثت عن قدرة الفنون على تحفيز الملكات وتأثيرها الإيجابي على الإصرار والمثابرة لتحقيق الآمال والطموحات وتناولت بدايات مسيرتها الفنية وحلمها بتأسيس مسرح في كل مكان يعمل على إشباع وجدان الجمهور حيث نجحت في تحويل الحلم إلى واقع من خلال مسرح أرينا بواشنطن الذي قدمت على خشبته العديد من الأعمال، وقامت بتبني العديد من المواهب، كما روت قصة لقائها لأول مرة بالفنان خالد النبوي وتجسيده لدور الرئيس الراحل أنور السادات خلال مسرحية كامب ديفيد.فيما قال الفنان خالد النبوي إن مولي سميث تعد إحدى العلامات البارزة في مجال المسرح العالمي، مؤكدا أن تكريمها يعكس الإيمان بقيمة ومكانة الفنون في المجتمع، وأضاف أن أكاديمية الفنون تعد ثاني المعالم التي تقوم بزيارتها بعد الأهرامات.وأعلن "النبوي"، اعتزازه بمسرح المعهد العالي للفنون المسرحية الذى شهد ميلاد الكثير من نجوم الفن مستعرضاً عدد من الأعمال البارزة التي قدمها أثناء دراسته به، وأشاد بالحراك الثقافي في أرجاء الوطن موجها التحية لوزير الثقافة ورئيس الأكاديمية للجهود المبذولة بهدف نشر التنوير والارتقاء بالوعي."مولي سميث" مخرجة فنية بمسرح آرينا بواشنطن، من أهم أعمالها: "أي شيء مباح، سباق، عازف الكمان على السطح، أوكلاهوما، سيدتي الجميلة، الموسيقار، كباريه، جنوب المحيط الهادئ، السيادة، الأصلي، كامب ديفيد، ميراث النور، نساء بوستر، كيف تعلمت القيادة، الأم شجاعة وأبنائها، قمر للأبناء غير الشرعيين، الأمل الأبيض العظيم وكلهم أبنائي".كما عرضت أعمالها في الكثير من المسارح بالولايات المتحدة وخارجها، وقامت بتجديد مسرح أرينا بالتركيز على المعمار وإنشاء مركز ميد للمسرح الأمريكي وحولت مسرح أرينا مركزا قوميا للفنانين الأمريكيين من خلال البرمجة الفنية، قامت برعاية 9 مشروعات فنية ظلت تقدم في برودواي، وفي عام 2014 قدمت أول عمل من إخراجها في برودواي بعنوان "سرعة الخريف" بعد عروض نالت استحسان النقاد على مسرح أرينا، حصلت على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية وجامعة تاوسون.