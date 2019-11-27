فن ومشاهير

غداً.. العرض العالمي الأول للفيلم الألماني "رجل الغاز"

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يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة والنصف من مساء غدا الأربعاء، الفيلم الألماني "رجل الغاز" للمخرج آرني كورنر، في عرضه العالمي الأول، وذلك بمسرح الهناجر بدار

الأوبرا المصرية.

الفيلم يُعرض في قسم البانوراما الدولية وتدور أحداثه حول "بيرند" وهو ممثل مسرحي من هامبورج، غير متصالح

مع نفسه ولا مع عالم المسرح نفسه. من المفترض أن يؤدي هذا الموسم دور "رجل الغاز" في مسرحية عن ضابطين ألمانيين يجوبان البلاد بغرفة غاز متنقلة، لكنه لا يثق في العرض ولا في مخرجه.
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