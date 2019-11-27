غدا.. مهرجان القاهرة يعرض الفيلم الفائز بجائزة بمهرجان فينيسيا

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الثانية عشر والنصف من ظهر غدا الأربعاء، فيلم "عن الأبدية" للمخرج روي أندرسون، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. وشمال أفريقيا، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. الفيلم الذي فاز بجائزة أحسن مخرج بمهرجان فينيسيا يعرض في القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو انتاج سويدي ألماني نرويجي مشترك، ويعد الفيلم انعكاس على الحياة البشرية بكل جمالها وقسوتها، روعتها وتفاهتها. حيث نتجول، مثل الحلم، مسترشدين بلطف راوي ذي طابع شهرزادي. في القسم الرسمي خارج المسابقة، وهو انتاج سويدي ألماني نرويجي مشترك، ويعد الفيلم انعكاس على الحياة البشرية بكل جمالها وقسوتها، روعتها وتفاهتها. حيث نتجول، مثل الحلم، مسترشدين بلطف راوي ذي طابع شهرزادي.

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