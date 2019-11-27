يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في التاسعة والنصف من مساء غدا الأربعاء، فيلم "مغادرة أفغانستان" للمخرج بافيل لونجين، في عرضه الأول بالشرق الأوسطوشمال أفريقيا، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.
الفيلم يُعرض ضمن قسم عروض خاصة، وتدور أحداثه في عام 1989 مع اقتراب نهاية الحرب السوفيتية الأفغانية، حيث يأسر المجاهدين الأفغان طيارًا هو ابن أحد الجنرالات السوفيتيين، فتكلف الإدارة إحدى كتائبها بمهمة أخيرة قبل الانسحاب، وهي إعادة هذا الطيار.
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. عرض الفيلم الروسي مغادرة أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.