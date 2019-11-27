كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزوز عادل يكشف لـ"الخليج 365 الفني" تفاصيل أحدث أعماله الدرامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح عزوز عادل أنه وفريق العمل بدأوا في تصوير مسلسل "الأخ الكبير" مع الفنان محمد رجب، منذ ثلاثة أسابيع، والمسلسل من إخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة "سنرجي"، كما قال أنه سيتم عرضه قبل بداية موسم رمضان.
أضاف عزوز عادل أن المسلسل من نوعية الأعمال التي تبلغ عدد حلقتها 45 حلقة، ويقع المسلسل فى إطار اجتماعي، وسوف يقوم بالبدء فى تصوير مشاهده فى المسلسل بداية الأسبوع القادم.
أوضح عزوز عادل أن شخصيته في المسلسل مختلفة تماما عما قدمه، حيث يجسد شخصية "سفارز"، وهو شاب يعيش في منطقة شعبية، يشرب مخدرات لكنه شخص جيد، ويقف مع رجب كثيرا، ويكون طيبًا معه إلى أن يغدر به مع حبيبة رجب، بعد ما كان هو الذي يجب أن يحميها فسوف يؤذيها.
ذكر عزوز عادل أنه يستعد لدور مختلف جديد ومميز فى مسلسل "خالد بن الوليد"، وسيجسد شخصية "جعفر بن أبي طالب" ،وهو أخو الإمام "على بن أبي طالب"، وقد استشهد في غزوة، وقبل أن يستشهد ظل ممسكا بالراية بيده اليمين فتقطع، وبعد ذلك يمسكها بيده اليسرى فتقطع أيضا.
واختتم عزوز عادل حديثه قائلا: "لم أمضي حتى الآن ولكن قرأت الدور وأعجبت به، والمسلسل من إخراج رؤف عبد العزيز، تأليف إسلام حافظ، وإنتاج سنيرجي.