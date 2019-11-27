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عزوز عادل يكشف لـ"الخليج 365 الفني" تفاصيل أحدث أعماله الدرامية

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزوز عادل يكشف لـ"الخليج 365 الفني" تفاصيل أحدث أعماله الدرامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الممثل الشاب عزوز عادل لـ"الخليج 365 الفني" عن تفاصيل أحدث أعماله الفنية، التي يستعد لها خلال الفترة الحالية.

صرح عزوز عادل أنه وفريق العمل بدأوا في تصوير مسلسل "الأخ الكبير" مع الفنان محمد رجب، منذ ثلاثة أسابيع، والمسلسل من إخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة "سنرجي"، كما قال أنه سيتم عرضه قبل بداية موسم رمضان.


أضاف عزوز عادل أن المسلسل من نوعية الأعمال التي تبلغ عدد حلقتها 45 حلقة، ويقع المسلسل فى إطار اجتماعي، وسوف يقوم بالبدء فى تصوير مشاهده فى المسلسل بداية الأسبوع القادم.

أوضح عزوز عادل أن شخصيته في المسلسل مختلفة تماما عما قدمه، حيث يجسد شخصية "سفارز"، وهو شاب يعيش في منطقة شعبية، يشرب مخدرات لكنه شخص جيد، ويقف مع رجب كثيرا، ويكون طيبًا معه إلى أن يغدر به مع حبيبة رجب، بعد ما كان هو الذي يجب أن يحميها فسوف يؤذيها.

ذكر عزوز عادل أنه يستعد لدور مختلف جديد ومميز فى مسلسل "خالد بن الوليد"، وسيجسد شخصية "جعفر بن أبي طالب" ،وهو أخو الإمام "على بن أبي طالب"، وقد استشهد في غزوة، وقبل أن يستشهد ظل ممسكا بالراية بيده اليمين فتقطع، وبعد ذلك يمسكها بيده اليسرى فتقطع أيضا.

وعن سبب مشاركته في مسلسل "خالد بن الوليد" قال: "أحببت هذا الدور جدًا، وأنا فيه ضيف شرف ودوري فى المسلسل لا يتعدي الـ13 مشهدًا، ولكنهم هامين جدا"، وتابع حديثه قائلًا: "بعد الموافقة على الدور كضيف شرف، قالوا لي نريدك أن تجسد شخصية قائد فى جيش الفرس".

واختتم عزوز عادل حديثه قائلا: "لم أمضي حتى الآن ولكن قرأت الدور وأعجبت به، والمسلسل من إخراج رؤف عبد العزيز، تأليف إسلام حافظ، وإنتاج سنيرجي.

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