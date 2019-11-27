عزوز عادل يكشف لـ"الخليج 365 الفني" تفاصيل أحدث أعماله الدرامية

أضاف عزوز عادل أن المسلسل من نوعية الأعمال التي تبلغ عدد حلقتها 45 حلقة، ويقع المسلسل فى إطار اجتماعي، وسوف يقوم بالبدء فى تصوير مشاهده فى المسلسل بداية الأسبوع القادم.

أوضح عزوز عادل أن شخصيته في المسلسل مختلفة تماما عما قدمه، حيث يجسد شخصية "سفارز"، وهو شاب يعيش في منطقة شعبية، يشرب مخدرات لكنه شخص جيد، ويقف مع رجب كثيرا، ويكون طيبًا معه إلى أن يغدر به مع حبيبة رجب، بعد ما كان هو الذي يجب أن يحميها فسوف يؤذيها.

ذكر عزوز عادل أنه يستعد لدور مختلف جديد ومميز فى مسلسل "خالد بن الوليد"، وسيجسد شخصية "جعفر بن أبي طالب" ،وهو أخو الإمام "على بن أبي طالب"، وقد استشهد في غزوة، وقبل أن يستشهد ظل ممسكا بالراية بيده اليمين فتقطع، وبعد ذلك يمسكها بيده اليسرى فتقطع أيضا.