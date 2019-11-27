تراند اليوم : كلام من ذهب .. رامي إمام يكشف عن مواقف شقيقته -فيديو

تحدث المخرج رامي إمام عن شقيقته سارة التي أهدته مقطع فيديو بمناسبة عيد ميلاده، صنعته بصورة قديمة جمعت بينهما مع والدهما الفنان عادل إمام، ونال الفيديو إعجابه.
نشر رامي إمام الفيديو عبر حسابه الخاص على Instagram، وعلق عليه قائلًا: “سارة إمام أختي ومش بس أختي، دي أمي وصاحبتي وكاتمة أسراري، دي اللي قضيت طفولتي وشبابي وكبري معاها، دي اللي شاهدة على كوارث كتير عملتها في حياتي، بس محدش يسألها عليهم الله يخليكم”.
تابع: “هي السند والظهر اللي ربنا كرمه بيه بعد الأم والزوجة، هي العشرة الطيبة اللي ربنا كرمني بيها لحد النهاردة، نزلتلي الفيديو ده يوم عيد ميلادي، شوفت فيه سنين عمرنا وطفولتنا وكل حاجة حلوة في حياتنا لحد النهاردة، ربنا يخليكي لي يا سارة ويحفظك ويبارك لك في أسرتك وصحتك”.
يذكر أن المخرج رامي إمام ينشغل في العمل بمسلسل “فالنتينو” الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020.
مسلسل “فالنتينو” بطولة عادل إمام وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر.