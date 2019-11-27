تراند اليوم : كلام من ذهب .. رامي إمام يكشف عن مواقف شقيقته -فيديو

تحدث المخرج رامي إمام عن شقيقته سارة التي أهدته مقطع فيديو بمناسبة عيد ميلاده، صنعته بصورة قديمة ‏جمعت بينهما مع والدهما الفنان عادل إمام، ونال الفيديو إعجابه.‏

نشر رامي إمام الفيديو عبر حسابه الخاص على Instagram، وعلق عليه قائلًا: “سارة إمام أختي ومش بس ‏أختي، دي أمي وصاحبتي وكاتمة أسراري، دي اللي قضيت طفولتي وشبابي وكبري معاها، دي اللي شاهدة ‏على كوارث كتير عملتها في حياتي، بس محدش يسألها عليهم الله يخليكم”.‏

تابع: “هي السند والظهر اللي ربنا كرمه بيه بعد الأم والزوجة، هي العشرة الطيبة اللي ربنا كرمني بيها لحد ‏النهاردة، نزلتلي الفيديو ده يوم عيد ميلادي، شوفت فيه سنين عمرنا وطفولتنا وكل حاجة حلوة في حياتنا لحد ‏النهاردة، ربنا يخليكي لي يا سارة ويحفظك ويبارك لك في أسرتك وصحتك”.‏

يذكر أن المخرج رامي إمام ينشغل في العمل بمسلسل “فالنتينو” الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020‏‎.

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مسلسل “فالنتينو” بطولة عادل إمام وداليا البحيري، ودلال عبد العزيز، وعمرو وهبة، ورانيا محمود ياسين، ‏وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن ‏بهجت قمر‎.‎