تراند اليوم : فينك يافيشاوي .. حسام الجندي بيبوس زوجته وأنتا مش موجود – صور

لقطات رومانسية قدمها الممثل الشاب حسام الجندي بصحبة زوجته التونسية منال الحمروني على السجادة الحمراء قبل عرض فيلم “احكيلي” ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

قام الجندي بتقبيل زوجته أمام كاميرات المصورين، كما جثى على ركبتيه وقبل يديها.

يذكر أن حسام الجندي عقد قرانه على الممثلة التونسية ​منال الحمروني​، في بداية نوفمبر الجاري في تونس.

حسام ومنال شاركا سويا في بطولة مسلسل “مملكة الغجر” الذي عُرض في رمضان 2019، وشارك في بطولته فيفي عبده وحورية فرغلي وسامج الصريطي وأحمد كرارة.