تراند اليوم : فرصة ياشباب ..الي عاوز يمثل يكلم كاملة أبو ذكري-شاهد التفاصيل

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أعلنت المخرجة كاملة أبو ذكري عن حاجتها لممثلين للعمل في مسلسل سعودي جديد.
نشرت كاملة أبو ذكري عبر حسابها الخاص على Facebook، قائلة: “مطلوب لمسلسل سعودي، ولد سعودي 15 سنة، بنت من 10 لـ 11 سنة، يكونوا مقيمين في مصر ويجيدوا اللهجة البيضاء”.
تابعت: “برجاء إرسال الصور والبيانات الشخصية على: [email protected]، أو الاتصال على 01122991135″.
يذكر أن آخر أعمال المخرجة كاملة أبو ذكري هو مسلسل “واحة الغروب، وهو من إنتاج “العدل جروب”، ومن تأليف مريم نعوم وهالة الزغندي، وبطولة خالد النبوي ومنة شلبي وأحمد مجدي وسيد رجب وركين سعد، وكارول الحاج ورجاء حسين.