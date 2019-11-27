تراند اليوم : فرصة ياشباب ..الي عاوز يمثل يكلم كاملة أبو ذكري-شاهد التفاصيل

أعلنت المخرجة كاملة أبو ذكري عن حاجتها لممثلين للعمل في مسلسل سعودي جديد.‏

نشرت كاملة أبو ذكري عبر حسابها الخاص على Facebook، قائلة: “مطلوب لمسلسل سعودي، ولد سعودي 15 ‏سنة، بنت من 10 لـ 11 سنة، يكونوا مقيمين في مصر ويجيدوا اللهجة البيضاء”.‏

تابعت: “برجاء إرسال الصور والبيانات الشخصية على: [email protected]، أو الاتصال على 01122991135″.‏

‎‎

يذكر أن آخر أعمال المخرجة كاملة أبو ذكري هو مسلسل “واحة الغروب، وهو من إنتاج “العدل جروب”، ‏ومن تأليف مريم نعوم وهالة الزغندي، وبطولة خالد النبوي ومنة شلبي وأحمد مجدي وسيد رجب وركين ‏سعد، وكارول الحاج ورجاء حسين‎.‎