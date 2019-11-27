الشيف بوراك ينعي جدته.. ونانسي عجرم تعزيه

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 12:54 صباحاً - نعى الشيف التركي الشهير بوراك جدته، منذ ساعات قليلة، وذلك عبر حسابه على انستغرام. ونشر بوراك صورة له مع جدته ونعاها عبر تعليق بالعربية والتركية حيث كتب: “انا لله وانا اليه راجعون انتقلت لرحمته تعالى جدتي وملاكي الغالية”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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