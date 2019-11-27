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كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 12:54 صباحاً - يعتبر احتراق الأواني من أبرز المشاكل التي تواجهها الكثيرات من سيدات المنازل. ويلجأن عادة للتخلص منها إلى طرق التنظيف التقليدية بواسطة المنتجات المتوفرة.
ورغم ذلك أصبح بالإمكان من الآن وصاعداً استبدال تلك الطرق بوصفة طبيعية، سهلة التحضير وتحتوي على عدد قليل من المكونات.
وفي حال تعرضت إحدى أواني الطهو لديك للاحتراق من الداخل، حضّري القليل من الخل الأبيض مع القليل من منتج غسل الأطباق واسفنجة.
أسكبي الخل الأبيض مع سائل الجلي وكمية قليلة من الماء في قاع الإناء المحترق. ضعي الإناء على نار هادئة. وبعد دقائق قليلة إنزعيه عنها وافركيه بواسطة الاسفنجة.
ولكن انتبهي من تعرض يديك للاحتراق بسبب سخونة الإناء. وبعد ذلك ستلاحظين أن البقايا السوداء زالت تماماً.
كانت هذه تفاصيل خبر حيلة سهلة ومضمونة النتائج لتنظيف الأواني المحترقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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