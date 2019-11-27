هل تعانين من انتشار الزيت أثناء القلي؟.. هذه الحيلة هي الحل النهائي

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 نوفمبر 2019 12:54 صباحاً - من أبرز المشاكل التي تواجهينها في مطبخك تناثر الزيت في كل مكان أثناء قلي الطعام. وعادة ما لا تنجحين في تجنب ذلك خصوصاً أنه يتعين عليك وضع المأكولات في وعاء القلي بعد أن يصبح الزيت ساخناً تماماً.

ورغم هذا يمكنك ايجاد الحلول السهلة جداً. ومنها مثلاً أن تضيفي إلى زيت رشة من الملح أو القليل من دقيق القمح. فهذان المكونات يمنعان انتشار الزيت في مطبخك لأنهما يمتصان الرطوبة التي تسبب ذلك عند احتكاك الطعام به.

ومن الممكن اللجوء إلى طريقة أخرى سهلة تقوم على تجفيف كل ما تريدين قليه إذا كان هذا ممكناً.

وهكذا يتحول القلي إلى مهمة غير مزعجة. لكن الأفضل دائماً اللجوء إلى الشوي لأنه أقل ضرراً على المستوى الصحي.