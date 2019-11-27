الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجع الفنان السعودى عبد المجيد عبد الله بوفاة شقيقه الأكبر، واعلن هذا الخبر الحزين على حسابه الخاص على موقع تويتر.

الفنان السعودي نعى شقيقه الراحل، بقوله: ” انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر محمد وإنا لله وإنا إليه راجعون”، وقد تلقى تعليقات التعازي والمواساة من جمهوره وزملائه الفنانين.

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وكان الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله قد كشف مؤخرا في حوار إذاعي له، أنه عانى لمدة طويلة من آلام شديدة فى الأذن الداخلية، بسبب مرض اسمه “مانير” ليس له علاج، وهو ما تسبب في إبعاده عن الغناء لفترة.

ويستعد عبدالمجيد عبدالله لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “أطيح واقف”، وهي من كلمات رمز، وألحان أحمد الهرمي، ومن المقرر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة.

وعبد المجيد عبد الله مغني وملحن سعودي، اكتشف أستاذه إبراهيم سلطان موهبته في الموسيقى ، فذهب معه إلى الإذاعة بجدة وغنى فيها لأول مره في حياته عدة أغانٍ منها لعبدالحليم حافظ وشريفة فاضل، وكان أول حفل غنى فيه كان حفل نادي الاتحاد السعودي وكان عمره 13 عامًا، ثم سجل للتلفزيون عددًا من أغنياته منها أغنية “حبايب وقت ما يبغوا”، ومنها انطلق في عالم الغناء.