ماجد الكدوانى يلتقى تامر حسنى فى «مش أنا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك النجم المصري ماجد الكدواني فى بطولة فيلم “مش أنا”، بطولة النجم تامر حسني والعمل من قصته وكذلك السيناريو والحوار، ومن إخراج سارة وفيق.

وجاء ترشيح ماجد الكدواني من المخرجة نظرا لثقله الفنى وتمتعه بشعبية وخفة دم كبيرة، ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل تصوير الفيلم مطلع شهر ديسمبر المقبل .

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ويعد ماجد الكدوانى ثانى المنضمين للعمل، بعدما أعلنت أسرة الفيلم عن انضام الفنانة حلا شيحة، لتجسد البطولة النسائية للفيلم أمام تامر حسنى، حيث تعد المرة الأولى التي يلتقى فيها تامر مع ماجد وحلا فى أى عمل فني.

ومن جهة ثانية، يواصل ماجد الكدوانى تصوير دوره فى فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” بطولة النجم كريم عبد العزيز، المقرر طرحه بالسينمات فى يناير المقبل، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، ويشارك فى بطولته دينا الشربينى، وبيومي فؤاد، وعدد آخر من الفنانين.

وينتظر تامر حسنى عرض فيلمه “الفلوس” المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 يناير المقبل، ويشارك فى بطولته تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.