شرير "تيتانك" يكشف لـ"العين الإخبارية" علاقته بمارلون براندو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف النجم العالمي بيلي زين، الشهير بشرير فيلم "تيتانك" عن تفاصيل عمله المقبل، الذي يتناول قصة حياة النجم الشهير مارلين براندو.
وقال زين، لـ"العين الإخبارية"، على هامش تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه سيلعب دور مارلون براندو (بطل سلسلة الأب الروحي الشهيرة) في فيلم يحكي عن الفترة التي قضاها في تاهيتي لبناء مجمع بيئي في جزيرته، وسيحمل الفيلم اسم "والتزينج مع براندو".
وأعرب عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، التي تختتم فعالياتها يوم الجمعة المقبل.
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