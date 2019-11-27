"فروزن 2" يفعل المستحيل ويحسم صراع الإيرادات لصالحه

خالفت ديزني تقاليدها المعتادة في طرح أفلامها الجديدة، الأربعاء، قبل عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية، لضمان تحقيق أكبر استفادة من العطلة الوطنية، ورغم ذلك نجح فيلم Frozen 2 "فروزن 2" في اكتساح شباك التذاكر العالمي.

افتُتِح عرض الفيلم قبل أسبوع من العطلة الوطنية ليحقق 130 مليون دولار في أول أيام عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية.

خلال أسبوع واحد، حصد "فروزن 2" 350 مليون دولار عالميًا، متجاوزًا أقرب منافسيه بفارق كبير، كفل له الفوز بلقب (الأضخم في تاريخ أفلام الأنيميشن على الإطلاق).



استراتيجية ديزني





الافتتاح المبكر كان بمثابة خطة استراتيجية من ديزني، اتبعتها شركتا "ليونزجيت إنترتاينمنت" و"وارنر براذرز" للإنتاج السينمائي، مع أفلام مثل Hunger Games: Catching Fire "مباريات الجوع: ألسنة اللهب"، Harry Potter and the Sorcerer’s Stone "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" وكلاهما أصبح من أعلى الأفلام التي صدرت في عيد الشكر إيرادات على الإطلاق.

من المتوقع، أن يسير فيلم "فروزن 2" على نفس المنوال، خاصةً مع توافر وقت كاف للأهالي والأبناء على حد سواء بمشاهدة الفيلم في العطلة.





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حتى الآن، يحتفظ فيلم "هانجر جيمز: ألسنة اللهب"، بصدارته لقائمة أفلام عيد الشكر الأعلى إيرادات، إذ نجح الفيلم في حصد 109 ملايين دولار في أقل من أسبوع، منذ ذلك الوقت نجحت ديزني في فرض سيطرتها على شباك التذاكر بشكل عام، وخلال فترة عيد الشكر بشكل خاص.

ذكر محلل شباك التذاكر جيف باك، أن تواجد فيلم جديد لديزني في دور العرض السينمائية كاف بحسم المنافسة، إذ تحظى شركة الإنتاج السينمائي بثقة الأهالي في المحتوى الذي تعرضه لأبنائهم.

وأوضح "باك"، أن ديزني تمتلك تاريخًا طويلًا من اكتساح شباك التذاكر بأفلامها الكلاسيكية، بداية بفيلم Toy story "حكاية لعبة" عام 1995، مرورًا بـ Unbreakable عام 2000، وأخيرًا وليس آخرًا فيلم Coco "كوكو" عام 2017، و"فروزن 2" حاليًا.



هل الجزء الثاني أفضل من الأول؟





رغم صعوبة الإجابة عن هذا السؤال، إلا أن موقع "مترو" البريطاني يحاول التوصل لإجابة هنا، إذ يقول إن فيلم "فروزن" حصد أكثر من مليار دولار عند طرحه عام 2013، وحظي بتقييم 90% على موقع روتن تومايتوز، فيما انخفض تقييم "فروزن 2" ووصل إلى 75%.

انخفاض تقييم الفيلم على موقع تقييم النقاد الشهير، لا يعني حسم الإجابة لصالح الجزء الأول، إذ كان لرواد مواقع التواصل الاجتماعي رأي آخر.

وعبر عدد كبير ممن شاهدوا الفيلم عن حماسهم لرؤية الجزء الثاني الذي يعود بعد 6 أعوام كاملة، فقال أحدهم: "لا أصدق أنني أقول ذلك، كنت أظن من المستحيل حدوث ذلك، لكن الجزء الثاني من فروزن أفضل من الأول".





وأكد أغلب مستخدمي موقع تويتر إعجابهم بالفيلم في تغريدات منفصلة، فقال أحدهم: "لم يكن على فيلم فروزن أن يكون بهذه الروعة، القصة ممتازة ومليئة بالعواطف، فضلًا عن أغاني الفيلم التي تصلح لاستعراضات مسارح برودواي، وخفة دم أولاف.. كل ذلك جعل الجزء الثاني يفعل المستحيل ويتفوق على الأول.

