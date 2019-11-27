القائمة الكاملة لجوائز "ملتقى القاهرة السينمائي" الـ6

أعلن ملتقى القاهرة السينمائي في ختام نسخته الـ6 مشروعات الأفلام الفائزة بـ15 جائزة يقدمها الشركاء والرعاة، وتصل قيمتها إلى 200 ألف دولار لتكون الأضخم منذ انطلاق الملتقى.

ويعد الملتقى إحدى فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويقام بشراكة مع مركز السينما العربية.

وأضاف ملتقى القاهرة السينمائي جائزتين إلى قائمة الجوائز الرسمية هذا العام، وهما تنويه خاص من لجنة التحكيم وجائزة ورشة سرد التي تتمثل في خدمات استشارية لتطوير السيناريو تقدمها السيناريست مريم نعوم.





وجاءت الجوائز على النحو التالي:

10 آلاف دولار إلى مشروع الفيلم الروائي اللبناني في مرحلة التطوير "ورشة" للمخرج نديم ثابت والمنتج جورج شقير.

5000 دولار إلى مشروع الفيلم الروائي المصري في مرحلة التطوير "سكن للمغتربات" للمخرج والمنتج ناجي إسماعيل.

7000 آلاف دولار إلى مشروع الفيلم الروائي المصري في مرحلة التطوير "الأرض المعلقة" للمخرجة نادين صليب والمنتجة هالة لطفي.





15 ألف دولار إلى مشروع الفيلم الروائي اليمني الأردني في مرحلة التطوير "المحطة" للمخرجة سارة إسحاق والمنتجة ناديا عليوات.

10آلاف دولار لمشروع الفيلم الروائي المصري في مرحلة التطوير "ليلى وأنا" للمخرجة ماجي مرجان والمنتج شادي حبشي.

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10 آلاف دولار إلى مشروع الفيلم الروائي المصري في مرحلة ما بعد الإنتاج "عنها" للمخرج إسلام العزازي والمنتجتين دينا فاروق ورينا خوري.

خدمات استشارية لتطوير السيناريو تقدمها السيناريست مريم نعوم لمشروع الفيلم الروائي المصري في مرحلة التطوير "ليلى وأنا" للمخرجة ماجي مرجان والمنتج شادي حبشي.





12 ألف دولار جائزة عينية في المزج الصوتي من سامي غربي، الشريك ومصمم الصوت، لمشروع الفيلم الوثائقي المصري السويدي في مرحلة التطوير "أيام وحياة عمر الشريف" للمخرجين أكسل بيترسن ومارك لطفي والمنتجين سيجريد هيليداي ومحمد تيمور.





دعوة منتج مشروع الفيلم الروائي اللبناني في مرحلة التطوير "شميم" للمخرج كريم رحباني للمشاركة في مهرجان روتردام 2020.

دعوة للمشاركة في النسخة الأولى من سوق البحر الأحمر ذهبت إلى مشروع الفيلم الروائي اللبناني في مرحلة التطوير "ورشة" للمخرج نديم ثابت والمنتج جورج شقير.

10 آلاف دولار ذهبت إلى مشروع الفيلم الروائي المصري في مرحلة ما بعد الإنتاج "عنها" للمخرج إسلام العزازي والمنتجتين دينا فاروق ورينا خوري





عقد ترخيص بقيمة 50 ألف دولار لمشروع الفيلم الروائي العراقي في مرحلة ما بعد الإنتاج "أوروبا" للمخرج والمنتج حيدر رشيد.

تنويه خاص من لجنة التحكيم لمشروع الفيلم الوثائقي اللبناني الفرنسي في مرحلة التطوير "على خطى جميلة في ظلال الأرز" للمخرجة فاطمة رشا شحادة والمنتج فرانك ميريندا.