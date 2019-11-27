شيلاء سبت تبكي على الهواء.. وتؤكد: أنا ما بسوي شيء غلط!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تتمكن الفنانة البحرينية شيلاء سبت، من أن تحبس دموعها، عندما تم عرض صورة تجمعها بمدرب البوكسينيج الخاص بها، أثناء استضافتها في برنامج "عالسيف"، المذاع على التليفزيون الكويتي، مشيرة إلى أن هذا المدرب توفي وهو في عمر صغير ومنذ ذلك الوقت لم تذهب للتدرب على البوكسينيج مرة أخرى.

وأكدت شيلاء في تصريحات تليفزيونية، أنها لا يمكن أن تترك الفن من أجل الزواج، معلقة:"أنا ما بسوي شيء غلط، الفن رسالة، والحين الناس مو نفس الأول، حيث كانت الناس تنظر بشكل زين للفن"

وتابعت :"وبعدين أنا مقتنعة باللي بعمله وأكيد الشخص اللي هيرتبط بيا يعرف أخلاقي وما راح يحكم علي من الشغل..في كل مكان في الدنيا هناك الشيء دالزين واللي مو زين".

أما عن سبب تأخر زوجها حتى الآن، أوضحت أنه لا يوجد سببا سوى أن النصيب لن يأت بعد، فضلا عن أن هناك الكثير يتقدمون لطلب الزواج منها ولكن لم تجد فيهم من يناسبها من حيث الصفات أو الطباع.

وتحدثت عن الفنانات البحرينيات اللاتي استطعن تحقيق نجاحا كبيرا في الدراما الكويتية، مشيرة إلى أن الفنانة زهرة عرفات وهيفاء حسين وشقيقتها شيماء سبت، يأتين على رأس هذه القائمة.

وسبق وصرّحت شيلاء بأنّها تحضّر حاليًا لمسلسل "أغلى من حياتي" للمخرج أحمد يعقوب، وشركة إنتاج كنوز الفن، مشيرةً إلى أنَّ الدور الذي ستلعبه سيكون مختلفًا تمامًا عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

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أما عن سبب قلة ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت أنَّ عفويتها وطيبتها الزائدة سبّبا لها الكثير من المشاكل خلال الفترة الأخيرة؛ لأنه يتم فهمها بشكل خاطئ؛ وهو ما دفعها لاتخاذ هذا القرار.

ويُذكر في هذا الصدد أنَ آخر انتقادات وجّهت لها كانت قبل أيام بعد نشرها صورةً عبر حسابها على "إنستغرام"، تظهر فيها وهي تقود دراجةً في أحد الشوارع، وينظر إليها شباب من الخلف، علّقت عليها حينها إحدى المتابعات قائلةً: "ليش يناطرونك"، فردّت عليها الفنانة البحرينية بشكل صادم قائلةً: "لأن وين ما أروح بالعالم يشوفوني حلوة .. بس عندنا طايحة من عينهم".

وسبق أن قالت الفنانة البحرينية شيلاء سبت، إنّها لا ترغب في إجراء أي عمليات التجميل، موضحة أنها راضية عن شكلها تمامًا على الرغم من وجود بعض العيوب لديها.