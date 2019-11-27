شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير مسلسل "شبر ميه" بعد 4 أشهر.. وإشادات لأحمد السعدنى والطفل آدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق عمل مسلسل "شبر ميه" من تصوير المسلسل، الذى يعرض حالياً على شاشة dmc، وذلك بعدما استغرق تصويره 4 اشهر ما بين تحضيرات وتصوير وخلافه، وهو من إخراج طارق رفعت، وحصد المسلسل منذ انطلاق عرضه على إشادات إيجابية من الجمهور، خاصة العلاقة بين أحمد السعدنى والطفل آدم، واللذين كونا ثنائى مميز خلال أحداث المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل حول 3 رجال، لكل منهم شخصية وحدوته خلال الحلقات، على رأسهم أحمد السعدنى بطل العمل الذى يرفض فكرة الزواج، ومحمد على رزق الذى توفت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة، ومراد مكرم الذى لم يقدر على تحمل مسؤلية ابنائه فقرر أن يدخل فى علاقة مع امرأة أخرى ويتزوجها فيقع تحت ضغط الحياة وتتوالى الأحداث.

مسلسل "شبر ميه" ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة، ويشارك فى بطولته أحمد السعدنى، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهب عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوى، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى" وسيلميديا مها سليم .