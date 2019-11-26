شاهدوا.. شيرين رضا غاضبة وتهاجم هذه الهيئة وتتهمها بالنازية

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 11:56 مساءً - لا تتوقف الفنانة شيرين رضا عن إثارة الحملات الداعمة لحقوق الحيوان، وهجومها المستمر على التعامل غير الصحيح مع كثير من الحيوانات في مصر.
وفي منشور على حسابها بتويتر هاجمت شيرين هيئة الطب البيطري، واصفة إياهم بـ”بجزارين النازية” حيث كتبت: “يجب تغيير اسم هيئة الطب البيطري إلى جزارين النازية!! لأن الطب لا يعني القتل العمد والتعذيب واستخدام السم الممنوع دوليا لقتل الحيوانات يا عديمي الضمير!”.
وتابعت: “العالم يتقدم بالعلم والرحمة وأنتو عايمين في بحر الجهل والتخلف!! يا رب ارحمنا وارحم هذه الكائنات المسكينة برحمتك يا رب”.
يذكر أن شيرين رضا، شاركت مؤخرًا في مهرجان مالمو للسينما العربية بفيلمي “تراب الماس” و”الضيف”. وفاز فيلم “الضيف” بجائزة الجمهور الخاصة وهو بطولة خالد الصاوي.
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