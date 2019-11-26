شاهد سائح كوري بالمملكة يتذمر من إغلاق المحلات وقت الصلاة.. هدر اقتصادي للبلد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 11:56 مساءً - عاد هاشتاق #اغلاق_المحلات_وقت_الصلاه ، للظهور مرة أخرى ووصل للترند السعودي على تويتر ، وذلك على خلفية فيديو متداول لسائح كوري بالمملكة يتذمر من إغلاق المحال .

وفي الفيديو المتداول يقول الشاب الكوري: ” كنت أريد تناول الغداء ولكن المطاعم أغلقت مرة أخرى، لم أجد أي باب مفتوح ” .

وأضاف الشاب مشيراً إلى لوحة إعلانية: ” لقد كتب هناك (يعمل 24 ساعة) ولكنه مغلق ، إنه يقودني للجنون ، في السعودية دائماً ما يكون وقت الصلاة طويل ” .

وتابع : ” لا يمكن الاستفادة من فترة ما بين الغداء والعشاء ، هل يجب أن أشتري شيء لأكله مبكراً ؟ ” .

وشهد الهاشتاق تفاعلاً كبيراً بين المغردين في المملكة ، ونستعرض لكم أبرز التعليقات :

– يتوقف العمل ٤٥ دقيقة x ٤ (ظهر عصر مغرب عشاء) = ٣ ساعات باليوم من إجمالي ١٢ ساعة عمل ” ممارسة مبتدعة في الدين .. هدر اقتصادي للبلد.. تعطيل مصالح الناس” .

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– أنا تعبت من عمال المحطه اللي يقفلون قبل الصلاة بربع أو ١٠ دقايق .

– لا شك أنه شي يميزنا عن غيرنا ، ويعطي فرصة لأصحاب المحلات لأداء الصلاة ، ولكن عتبي على من أستغل وقت الصلاة لأكثر من حاجته الطبيعي أن وقت الصلاة 30 دقيقة ، لكن الكثير يغلق لأكثر من ذلك وتصل أحياناً إلى ساعة ، وهذا ما جعل بعض الناس يطالبون بفتح المحلات .”

– هل منظر النساء وهم جالسين أمام المحلات وبعضهن يصلين أمام المحلات وأمام الناس منظر حضاري ! ؟ .