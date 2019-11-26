شاهد حادث مروع.. سيارة تقتحم محلاً بالكويت وتصيب جميع من بداخله

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 11:56 مساءً - سجلت كاميرات المراقبة مقطع فيديو لحادثٍ مروع داخل أحد محلات الطباعة والتصوير في منطقة السالمية بالكويت. وأظهر المقطع اقتحام سيارة أجرة “بيضاء” للمحل بعد تحطيم زجاجه الخارجي بالكامل فيما يبدو أن قائدها فقد السيطرة عليها ما أدى لاقتحامه المحل.

وأصيب 4 أشخاص على الأقل من المتواجدين داخل المحل جراء الاقتحام المروع للسيارة بجروح وكدمات نتيجة تطاير الزجاج والاصطدام بالسيارة.

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