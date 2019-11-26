كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 11:56 مساءً - نشرت الميكب أرتيست السعودية ملكة كابلي مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي سناب شات كشفت فيه عن مفاجأة غير متوقعة من زوجها أحمد السالم.
وأظهر الفيديو لقطات رومانسية جمعت الزوجين حيث قام بأخذ زوجته للعشاء في الخارج لتتفاجأ بسيارة ليموزين فخمة وكبيرة مزينة من أجلها وعندما تعود للمنزل تتفاجأ بالورود في كل مكان حيث أهداها 500 وردة عن كل يوم قضاها معها بعد الزواج والبالونات على شكل اسمها تزين كل غرف المنزل في مشهد رومانسي أسر قلبها.
وعبرت ملكة كابلي عن سعادتها بما فعله زوجها وشكرته.
وكان الزوجان قد استقبلا منذ أسابيه مولودتهما الأولي “قمر”.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج ملكة كابلي يفاجئها باحتفال رومانسي مذهل.. شاهدوا ردة فعلها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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