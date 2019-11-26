شاهد.. ياسمين صبري تمارس الرياضة في المالديف

الثلاثاء 26 نوفمبر 2019

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورا لها من رحلتها إلى جزر "المالديف" عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وهي تمارس الرياضة.

Advertisements

وكان آخر عمل لياسمين صبري مسلسل "حكايتي" الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته نخبة من نجوم التمثيل مثل أحمد بدير وجمال عبدالناصر وأحمد صلاح حسني ووفاء عامر ونهال عنبر.

ومن المقرر أن تخوض الفنانة المصرية هذا العام السباق الدرامي في رمضان 2020 بمسلسل يحمل عنوان "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومعالجة درامية محمد سيد بشير.