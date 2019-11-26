ديانا حداد تعايد ابنتها الصغيرة بكلمات “من القلب”

متابعة بتجــــــــــرد: توجّهت الفنانة ديانا حداد بكلمات مؤثرة الى ابنتها “نور”، محتفلةً بعيد ميلادها. وقالت: “كل عام وانتي بخير يا نور عيوني يا صغيرة البيت اللي عّم تكبر. كنتي زعلانة وقلتيلي يا ماما ما بدّي اكبر بدّي ضل صغيرة قلتلك يا ماما كلنا رح نكبر المهم تضل ارواحنا صغيرة ونقية ونستمتع بالحياة ونحب الناس وما نكره”. وتابعت: “الله يخليلي ياكي انتي وأختك والله يحقق كل أمنياتك ويسعدك يا روحي”. تجدر الإشارة إلى أن ديانا حداد طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “اشتقنا” بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. الأغنية باللهجة الخليجية، رومانسية من أشعار معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، ألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود، وأصدرتها “روتانا” عبر المتاجر الموسيقية الكبرى وقناة الشركة على موقع “يوتيوب”.

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