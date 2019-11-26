أمل حجازي تهاجم السلطة: “انتو شو؟ شو دينكم؟”

متابعة بتجــــــــــرد: هاجمت أمل حجازي السلطة اللبنانية، واعتبرت أنّها لا تحرّك ساكناً لما يعيشه الشعب في الفترة الأخيرة.
وعلّقت: “أنا بعد ما شايفة دولة مبنّجة متل يلي عنّا البلد عم ينهار اقتصادياً وامنياً استحليت شي حدا منن يطلع يحكي شي كلمة تفيد شو هيدا؟!! انتو شو؟؟ شو دينكم؟؟”.
وتابعت: “يعني عم تتبعوا سياسة بطيخ يكسر بعضو؟ واقتصادياً عم تقولوا للعالم جوعوا الله لا يردكن!”.
الجدير ذكره ان أمل دعمت الشعب اللبناني في تظاهراته ضد الطبقة السياسية الفاسدة منذ انطلاق ثورة 17 تشرين الأوّل/أكتوبر في لبنان.
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