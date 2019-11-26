تسريبات عن المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية

متابعة بتجـــــــــرد: أسبوع يفصلنا عن الإعلان عن اسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من قبل مجلة “فرانس فوتبول”، الترشيحات بمعظمها تصب في صالح ثلاثة أسماء. هم، الهولندي فان دايك مدافع ليفربول الإنكليزي وليونيل ميسي لاعب برشلونة الأسباني وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، هو الأقرب لحصد الجائزة التي سيتم تسليمها يوم الإثنين المقبل في باريس.

في الوقت الذي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة، كشفت هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019. وهو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي بحصوله على 578 نقطة.

ووفقاً للتسريبات فقد جاء بالمرتبة الثانية الهولندي فان دايك. مدافع ليفربول الإنجليزي برصيد 570 نقطة ثم سيحل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني ثالثا برصيد 499 نقطة.

أيضا فإن المرتبة الرابعة ستكون من نصيب السنغالي ساديو ماني. نجم ليفربول. على أن تعود المرتبة الخامسة لزميله المصري محمد صلاح. حيث حصد الأول 322 نقطة بينما اكتفى صلاح بالحصول على 207 نقاط.

وأتى البرتغالي سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنكليزي في المرتبة السادسة. بعدما حصد على 199 نقطة وتلاه حارس ليفربول البرازيلي أليسون بيكر برصيد 163 نقطة.

وحل بالمرتبة الثامنة الإنكليزي رحيم ستيرلينغ مهاجم السيتي برصيد 127 نقطة.

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ثم الثنائي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون والهولندي فرينكي دي يونغ لاعبا توتنهام هوتسبر وبرشلونة على الترتيب بحصد 29 نقطة لكل منهما.

جائزة الكرة الذهبية هي جائزة سنوية مقدمة من طرف مجلة فرانس فوتبول. تمنح لأفضل لاعب كرة قدم. منحت الجائزة أول مرة سنة 1956. وكانت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية هي وراء الفكرة. وكانت هي التي تختار اللاعب الذي سيمنح الجائزة. ولكن حالياً يتم اختيار اللاعب بعد تصويت يتم من قبل الصحفيين والإعلاميين المختصين بكرة القدم.

كانت الجائزة تمنح في البداية للاعبي أوروبا. وفي سنة 1995 تم تعديل القانون وأصبحت تمنح للاعبين الذين يلعبون في أندية أوروبية. وأصبح جورج ويا أول لاعب غير أوروبي يمنح الجائزة وذلك سنة 1995.

في عام 2007 أصبحت الجائزة تمنح لجميع اللاعبين. ولم تعد تقتصر على اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية.

ثم في عام 2010 تم الاتفاق على إيقاف الجائزة ودمجها مع جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم. المقدمة من الفيفا. تحت مسمى كرة الفيفا الذهبية.

وفي عام 2016، لم تتوصل مجلة فرانس فوتبول مع الفيفا لاتفاق حول تجديد العقد، وبالتالي ستعود المجلة للتفرد بالكرة الذهبية. فيما أنشأت الفيفا جائزة جديدة بمسمى الأفضل.

يذكر أن لاعب وسط ريال مدريد لوكا مودريتش هو من فاز بالجائزة العام الماضي.