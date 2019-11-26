وفاة الشقيق الأكبر للفنان عبد المجيد عبد الله

متابعة بتجــــــــــرد: توفي شقيق الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، محمد اليوم. وهو الأخ الأكبر للفنان السعودي، الذي نعاه على موقع تويتر.

وكتب المطرب السعودي: “انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر محمد، وإنا لله وإنا إليه راجعون”. وتلقى عبد الله التعازي من عدد كبير من نجوم الفن والغناء بمختلف الأقطار العربية.

كما قدم عدد من الفنانيين تعازيهم للفنان عبد المجيد عبد الله، ومنهم، حسين الجسمي، أصالة، عبادي الجوهر، خالد عبد الرحمن.

يذكر أن الفنان عبد المجيد عبد الله، كان قد أحيا، بعد غياب، حفلاً غنائياً في “ليلة سهم” ضمن فعاليات موسم الرياض.