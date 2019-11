خطة "ديزني بلاس" لتفادي أخطاء نتفليكس

كشفت شبكة "ديزني بلاس" أنها تنوي الاستفادة من أخطاء نتفليكس في عروضها القادمة، موضحة تفاصيل خطتها لاكتساح سوق شبكات البث الإلكتروني.

وذكر تقرير يرصده موقع "سكرين رانت" الأمريكي أن واحدة من أهم خطوات "ديزني بلاس" لضمان سيطرتها على ساحة شبكات البث الإلكتروني، هو ضمان حصرية عروضها، وسحب كافة الأعمال التي أنتجتها ديزني من شبكات البث الأخرى.

وأضاف أن الخطوة الثانية تتمثل في تجنب الأخطاء التي وقعت فيها شبكة نتفليكس "غريمتها: خلال تعاونها السابق مع شركة مارفل التابعة لديزني، وبدء مرحلة جديدة خاصة بها تحسم فيها المنافسة.

عام 2013، أعلنت مارفل عقدها صفقة مع شبكة نتفليكس لتقديم عدة مسلسلات تعكس تعاونهما معا، كانت البداية بمسلسل البطل الخارق Daredevil "ديرديفل"، الذي صدر عام 2015، وتلاه مسلسل الأكشن Jessica Jones "جيسيكا جونز"، وانتهاءً بمسلسل The Punisher "المعاقب".

مع إعلان ديزني المالكة لشركة مارفل عن طرح شبكة بث إلكتروني جديدة "ديزني بلاس"، وصل تعاون مارفل ونتفليكس إلى خط النهاية، بإعلان الأولى إلغاء كافة العروض التي تجمعها بالأخيرة، وبداية عهد جديد من التعاون المشترك مع ديزني بلاس.

كما تضمنت شبكة "ديزني بلاس" ما يلي:

التركيز على شخصيات مألوفة







رغم تعاون مارفل ونتفليكس سابقا، فإن الأخيرة كانت حذرة جدا في تضمين أبطال مارفل الخارقين في أعمالها، إلى حد لم يشعر معه المشاهدون أن كلتا الشركتين على تعاون مشترك.

وضعت ديزني بلاس في عين الاعتبار هذا الخطأ، وتعلمت منه، وقررت أن تقدم عروضا ومسلسلات خاصة لأبطال مارفل التي أحبهم الجمهور، أغلبهم من ضمن طاقم "أفنجرز"، مثل الساحرة سكارليت ويتش (إليزابيث أولين)، وهوكي (جيرمي رينر).



عروض ديزني بلاس جزء من عالم مارفل





رغم تأكيد مارفل سابقا أن عروض نتفليكس جزء من عالمها السينمائي، فإن الحقيقة ليست كذلك فهي لم تكن يوما جزءا من عالم مارفل، فمن السهل على متابعي نتفليكس متابعة كافة المسلسلات السابق ذكرها، دون رؤية أفلام مارفل، ولن يشعروا أن يفتقدوا شيئا، والعكس أيضا صحيح.

من جانبه، أعلن كيفن فيج، رئيس استوديهات مارفل، أن معجبي عالم مارفل بحاجة إلى الاشتراك في شبكة ديزني بلاس لفهم الأفلام التي ستطرحها الشركة مستقبلا، مؤكدا تداخل العوالم بشكل غير مسبوق، إذ ستظهر الساحرة سكارليت في فيلم دكتور سترينج الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness، وعلى الجمهور أن يشاهد مسلسلها المنفصل على ديزني بلاس، لتفهم دورها في الفيلم.



كيفن فيج المشرف العام على عروض ديزني بلاس





تبنت نتفليكس ثقافة انعزالية في تعاملها مع عروض مارفل، وأوكلت مهام الإشراف على أعمالها إلى الكاتب جيف لوب، في حين أعلنت ديزني أن مهام تنسيق المسلسلات والأفلام التي تنتجها مارفل على الشبكة سوف يكون مسؤولية الرئيس التنفيذي لمارفل كيفن فيج.

سيطرة "فيج" على محتوى الأبطال الخارقين في ديزني باس، يطمئن الجمهور على مصير أبطالهم المحبوبين، إضافة إلى كونه يضمن ارتباط مسلسلات ديزني بلاس بأفلام مارفل، على عكس الحال مع نتفليكس.



ميزانية أضخم ومواسم أصغر





أعلنت ديزني بلاس أن ميزانية أعمالها التلفزيونية سوف تتجاوز 100 مليون دولار لكل مسلسل، وهي تكلفة ضخمة مقارنة بفيلمThor : Ragnarok "ثور: راجناروك" الذي وصلت ميزانيته إلى 180 مليون دولار.

أوضحت ديزني بلاس أيضا أنه مواسمها التلفزيونية لن تتجاوز 6 حلقات للمسلسل الواحد، لضمان عدم الوقوع في فخ التطويل الذي وقعت فيه نتفليكس سابقا.