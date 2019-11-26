باريش أردوتش يرفضُ عرض أوزجان دنيز.. والكرةُ في ملعب بوراك دينيز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذُ حوالي الشهرين بدأ نجم مسلسل "عروس إسطنبول" الفنان التركي أوزجان دنيز، استعداداته لعمله الجديد "الملك" الذي سيجري عرضه ضمن الموسم الدرامي لشتاء 2020، وتردّد حينها بأن النجم التركي هو من سيلعب دور البطولة ضمن أحداث المسلسل، إلا أنَّ ما كشفته بعض المواقع التركية كان مغايرًا لذلك.

وبحسب التقارير الصحفية فإنَّ دنيز سيكتفي بدور كاتب ومنتج العمل فقط، وأنه عاكفُ حاليًا على إتمام كتابة الحلقات، فيما قام بترشيح كلٍّ من النجمين بوراك دينيز وباريش أردوتش ليلعب أحدهما دور البطولة، لكن باريش أردوتش رفض قبول الدور لتبقى الكرة في ملعب النجم بوراك دينيز الذي لم يقم بالرد سلبًا أو إيجابًا حتى الآن.

أمّا على صعيد اختيار بطلة العمل فالأمر معلّقٌ أيضًا، إذْ سبق وقام أوزجان دنيز بعرض البطولة على النجمة نورغول يشيلتشاي، وقيل حينها أنَّ الأخيرة تنظر للعرض بجدية وإيجابية، لكنها لم تعلن ذلك رسميًا حتى الآن.

وفي هذا الصدد كانت انطلقت شائعاتٌ تقول بأنَّ أوزجان يبحث عن بطلة للمسلسل تكون في بداية مشوارها الفني للمسلسل، إذْ رفض كمنتج دفع ما يتراوح من 30 إلى 80 ألف ليرة أي ما يعادل 5 إلى 14 ألف دولار لمن ستؤدي دور البطولة عن كل حلقة، فيما كان هو يتقاضى حوالي 200 ألف ليرة تركية أو ما يعادل 35 ألف دولار عن كل حلقة في مسلسله الدرامي الأخير "عروس إسطنبول".

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يُذكر أنَّ أحداث العمل مأخوذةٌ عن قصةٍ حقيقية وهي قصة "خال" كاتب العمل أوزجان دنيز وستدور الأحداث جميعها في حقبةٍ زمنيةٍ مختلفةٍ عن العصر الحالي.

وعلى صعيد الحياة الشخصية كان دنيز أعلن انفصاله عن زوجته فايزة أتاكان، لأسبابٍ لم يذكرها إذ صرّح وقتها بأنَّ زواجه انتهى بسبب المعجبات دون أن يذكر أيَّ تفاصيل أخرى.

ليتبيّن فيما بعد بأنَّ فايزة اكتشفت رسائل غرامية على هاتف زوجها من فتاة أخرى وعندما واجهته بها لم يستطع أن يجد لها سببًا مقنعًا، مما جعل الخلافات بينهما تشتعل ليلجأ النجم إلى الخيار الأصعب في ظل وجود طفل وهو الطلاق.