سارة الطباخ تردُّ على اتّهامها باستبدال محمد الشرنوبي بتامر عاشور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت المُنتجة المصرية سارة الطباخ، عن سعادتها بانضمام الفنان تامر عاشور، لشركتها، موضحةً أنه انتهى من تحضير 80% من ألبومه الجديد وسيُطرح عام 2020.

ووجّهت سارة الطباخ، في لقاء لها مع "فوشيا" نصيحة للفتيات قائلةً: "مفيش حاجة بتوقف حد في أي مرحلة من مراحل العمر، الدنيا فيها مشاكل ولكن متخليش حاجة توقفك عن تحقيق أحلامك".

وردّت "الطباخ" على ما يُشاع بأنها استبدلت محمد الشرنوبي بـ"تامر عاشور"، بعد المشكلة التي وقعت بينهما فقالت: "مفيش شركة بتبدل نجوم، في شركة إنتاج بتكبر وتضم فنانين جدد، والشركة بها حاليًا 7 نجوم، وانتظروا 5 نجوم جدد سينضمون للشركة في 2020".

وبشأن إطلالتها البيضاء في إحدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ41 وهل هي مؤشرٌ على زواجها قالت: "يا رب تكون فأل خير وتشوفوني عروسة في 2020".

وعن صورها مع فنانين شباب وآخرها صورتها مع أحد المنضمّين لشركتها قالت: "ده حازم إيهاب نجم من نجوم الشركة وكل النجوم أصدقائي مش كل ما أنزل صورة مع حد منهم أبقى مرتبطة بيه".

وكانت سارة الطباخ، خطيبة الفنان محمد الشرنوبي السّابقة، قد خرجت عن صمتها بشأن وقف "الشرنوبي" عن الغناء، لتردّ على كافّة الاتّهامات التي تعرّضت لها من جانبه، مؤكّدة أنّه لا توجد علاقة شخصية بينها وبين المطرب محمد الشرنوبي، وأنّ العلاقة بينهما علاقة عمل فقط.

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وتابعت سارة في تصريحات تلفزيونية قائلةً: "محمد الشرنوبي مطالب بدعم الشركة المنتجة لأعماله الفنية، والشرط الجزائي والبالغ 600 ألف دولار، ليس تعسفيًا، وليس رقمًا كبيرًا بالنسبة لفنان".

وأكّدت سارة، أنّه ليس لديها مانع من البحث عن حل للأزمة القائمة، قائلةً:"أنا مؤمنة بموهبة محمد وهفضل مؤمنة بيها، ويهمني أنه يشتغل وينجح لكن اللي بيحصل يرضي مين".

وأشارت سارة إلى أنّ المشكلة القائمة بينها وبين "الشرنوبي" تعاقدية وليست شخصية كما يعتقد البعض، والحقيقة أنّ الشركة استثمرت في موهبة شاب من خلال تمويل ألبومه الأول، وصناعته إعلاميًا من أجل ظهوره للجمهور "لكن بعد طرح الألبوم الأول بـ20 يومًا، فوجئنا بأنّ الفنان يخل بالعقد، وهو ما دفعنا لتقديم شكوى لنقابة المهن الموسيقية".

وشهدت الأيام الماضية نزاعًا طويلًا دارت رحاه بين المطرب محمد الشرنوبي والمُنتجة سارة الطباخ، التي قدّمت ضدّه شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقيّة تُفيد عدم التزامه بتنفيذ عقد الاتفاق المُبرم بينهما.