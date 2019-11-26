الموت يفجعُ عبدالمجيد عبد الله.. أحلام وأصالة تُعزّيانه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفاة شقيقه الأكبر محمد، قائلًا: "انتقل إلى رحمة الله أخي الأكبر محمد، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وعانى محمد، شقيق عبد المجيد، من مرض خلال الفترة الماضية أدّى إلى وفاته، حيث تلقّى الفنان فور إعلان الوفاة عددًا كبيرًا من التعازي من قبل الفنانين والمتابعين، الذين دعوا الله أن يُسكن الفقيد فسيح جناته.

وقدّم الفنان حسين الجسمي التعازي للمطرب عبد المجيد عبد الله، وكتب الفنان الجسمي عبر حسابه على تويتر، قائلًا: "عظم الله أجركم أخي العزيز يابو عبد الله وجعلها آخر أحزانكم".

وكتبت الفنانة أحلام: "أحسن الله عزاك يابو عبد الله، الله يرحمه ويحسن إليه ويجعل هذه الأيام خير أيامه ويبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله ويجعله في جناته جنات النعيم".

وعلّقت الفنانة أصالة معزيةً: "الله يرحمه ويصبرك يا مجيدنا الغالي الحبيب، ويعين أهلك ويعينك يا رب ‏العالمين".

ويستعدُّ المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "أطيح واقف" من كلمات رمز، وألحان أحمد الهرمي، ومن المقرّر أن يتم طرحها في الأيام المقبلة على يوتيوب وعدد من القنوات الفضائية العربية.

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يُذكر أنه تم إلغاء حفلة عبد المجيد عبد الله مؤخرًا، والتي كانت ستُقام ضمن فعاليات "موسم الرياض" تحت عنوان "مجيديات"، بسبب مرض أذنه يسمى "مانير" لا علاج له ويُسبّب له دوارًا دائمًا، ويزيد من أعراضه الضجيجُ والصخبُ في الحفلات.

ومن هذا المنطلق حاول الفنان أن يطمئن مُحبيه أكثر من مرة حول حالته الصحية، بتغريدات عدّة عبر حسابه على التويتر.

ويحظى أمير الطرب الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله بقاعدة جماهيرية كبيرة عبر امتداد الوطن العربي وذلك بأغانيه التي قدّمها خلال مسيرته الطويلة وتمتُّعه بصوت دافئ يجعله في مصاف أهم النجوم الخليجيين بإحساسه العالي وشخصيته المُحبّبة. عُرف النجم السعودي بغنائه للأعمال الرومانسية، وكان حضوره قليلًا بالحفلات لذلك كان الجميع ينتظر سهراته للاستمتاع بأعماله.