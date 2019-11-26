رامي جمال ينشر صورة جديدة وجمهوره يواصل الدعاء لهhgr

نشر المطرب رامي جمال، صورة حديثة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واكتفى بالتعليق عليها قائلًا: "صباح الخير"، بينما واصل جمهوره ومحبيه الدعاء له بان يشفيه الله.

وكان رامي قد أعلن مؤخرًا عن إصابته بمرض "البهاق"، وأنه من الممكن أن ينسحب من الوسط الفني إذا لم يتقبله جمهوره بشكله الجديد، فيما سانده عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والعالم العربي، وأيضًا قام بدعمه آلاف المعجبين، وطالبوه بضرورة الاستمرار في تقديم أغنياته سواء كمطرب أو كملحن.

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