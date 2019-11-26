شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو صحصاح يكتب: مرحب مجدى أبوعميرة وشكرا سينرجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقيت الفترة الماضية خبر تولى المخرج الكبير مجدى أبو عميرة مهمة إخراج مسلسل "قوت القلوب"، من بطولة نجمة الكوميديا ماجدة زكى، وتأليف محمد الحناوى، بعد استعانة شركة سينرجى بالمخرج الملقب بملك الدراما التليفزيوينة، لتعيد معه أحد روائعه التى عود الجمهور عليها، خاصة أنه قدم مع "سينرجى"، ثلاثية تليفزيوينة وهى مسلسلات "قلب ميت" و"بره الدنيا"و"الصفعة"، من بطولة شريف منير، وهى الأعمال التى حققت نجاحا كبيرا عند عرضها على مدار 3 مواسم رمضانية منذ عام 2008.

عودة مجدى أبو عميرة أو ملك الدراما التليفزيوينة، شىء يُحسب لشركة سينرجى، التى لم تنس كبار المخرجين الذين أثروا الشاشات العربية بأعمالهم، وجعلت الدراما المصرية فى المقدمة على مدار عقود طويلة، فمجدى أبو عميرة يكاد يكون المخرج الوحيد فى جيله أو معه قليل من الذين لم يفشل لهم عمل واحد، كما أن كل مسلسل قدمه فى الماضى ستجد له أجيالا كثيرة شاهدته وتابعته بل ربطت ذكرياتهم به، وتعايشوا مع أحداثه وبنوا أحلامهم على أهدافه كمسلسلات "ذئاب الجبل" و"المال والبنون"، بجزأيه، و"الرجل الأخر"و"أين قلبى"و"ملك روحى"و"أحلام عادية"و"الحقيقة والسراب" و"حارة المحروسة"، وغيرها من المسلسلات الناجحة المتميزة التى تركت علامات لا تختفى مع الجمهور.

فكرة التجديد والتطوير فى شكل الدراما والخروج عن النمط التقليدى كان أحد أسباب تميز ونجاح المخرج مجدى أبو عميرة، فهو الذى كسر قاعدة عدم الوسامة فى شباب الصعيد، عندما استعان بالفنان ممدوح عبد العليم صاحب العيون الملونة ليقدمه فى مسلسل "الضوء الشارد"، بشخصية "رفيع بيه العزايزى"، ليكون هذا الدور هو أحد أهم وأبرز أدوار الراحل ممدوح عبد العليم فى حياته الفنية، وليؤكد "أبو عميرة" على وجهة نظره فى أن هناك من شباب الصعيد الوسيم و"أبو عيون ملونة"، فقد استعان بالفنان محمد رياض أيضا فى دور "فارس" شقيق "رفيع بيه العزايزى".

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من أسباب تأريخ مجدى أبو عميرة وارتباط اسمه بكل عمل ناجح، قراءته الدائمة للمشهد الدرامى من حوله، وماذا يريده المجتمع والناس من قضايا درامية تطرح لهم؟، فهو الذى قدم مسلسل "الحقيقة والسراب"، عندما انتشرت ظاهرة الزواج العرفى فى الجامعات، فضلا عن إرتباط اسمه بالوجوه الجديدة التى يقدمها فى كل مسلسل فهو الذى قدم منى زكى وسمية الخشاب فى "الضوء الشارد"، وهو الذى قدم أحمد زاهر وهو طالبا صغيرا فى معهد الفنون المسرحية بمسلسل "الرجل الآخر"، واكتشف منة شلبى ومى عز الدين بمسلسل "أين قلبى"، حتى صار مجدى أبو عميرة حلما لكل وجه جديد من الشباب والبنات ممن يبحثون عن فرصة التمثيل والنجاح معا.

مجدى أبو عميرة لم يعتمد فى تاريخه على المسلسلات الإجتماعية فقط، بل ساهم وشارك فى التطور الذى شهدته الدراما فى العقد الماضى، ليكون من أوائل المخرجين الذين قدموا الحركة والأكشن والإيقاع السريع فى أعمالهم بمسلسل "قلب ميت" لشريف منير، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، والذى حقق نجاح جماهيرى كبير عند عرضه فى موسم رمضان 2008.