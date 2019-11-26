شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مهرجان القاهرة يعرض فيلم "الحدود" بحضور رانيا يوسف وساندى على وأبطاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فى السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، "جالا" للفيلم الكولومبي "الحدود" إخراج ديفيد ديفيد في عرضه العالمي الأول، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وحرص عدد من الفنانين على مشاهدة الفيلم ومنهم الفنانة رانيا يوسف والفنانة التونسية ساندى على، بالإضافة إلى أبطال الفيلم والمخرج.

وتدور أحداث الفيلم على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا في وقت الأزمة السياسية المشتعلة بين البلدين، حيث يوجد امرأة من الأنديز تعيش هي وزوجها وأخيها على نهب المسافرين العابرين للحدود، ولكن القدر يدفعها إلى حافة العيش في الوهم والاستغراق في أحلام سوريالية غامضة.

مهرجان القاهرة افتتح أبوابه يوم الأربعاء الماضي بعرض فيلم "الأيرلندي" من إنتاج شبكة "نتفليكس"، وأحداثه مستوحاة من كتاب تشارلز براندت "سمعت أنكم تطلون المنازل"، ويشارك في بطولته ثلاثة نجوم حاصلين على الأوسكار، هم آل باتشينو، وجو بيشي، وثالثهم هو روبرت دي نيرو الذي يشهد الفيلم تاسع تعاون له مع المخرج مارتن سكورسيزى.