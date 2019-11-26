شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. العرض العالمى الأول للفيلم الألمانى "رجل الغاز" بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
الفيلم يُعرض في قسم البانوراما الدولية وتدور أحداثه حول "بيرند" وهو ممثل مسرحي من هامبورج، غير متصالح مع نفسه ولا مع عالم المسرح نفسه. من المفترض أن يؤدي هذا الموسم دور "رجل الغاز" فى مسرحية عن ضابطين ألمانيين يجوبان البلاد بغرفة غاز متنقلة، لكنه لا يثق في العرض ولا في مخرجه.
وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى.
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